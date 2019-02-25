Ау, братья по разуму! Самарские ученые придумали, как искать обитаемые планеты

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-25T17:23:25+03:00

Расчеты самарских ученых помогут астрономам со всего мира находить пригодные для жизни планеты

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Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева рассчитали характеристики излучения, которые помогут в поиске пригодных для жизни планет.

- Статья с расчетами самарских ученых была опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics. Эта работа вызвала широкий интерес научного сообщества. Ее включили в число наиболее ярких публикаций 2018 года, - рассказали представители Самарского университета.

Наработки ученых позволяют проводить мониторинг синглетного кислорода — уникальной молекулы. Она как индикатор показывает, есть ли кислород, а значит жизнь на той или иной экзопланете. Для этого нужно знать константы ее изучения. Именно их и определили самарские ученые. Благодаря найденным константам астрономы со всего мира смогут фиксировать излучение синглетного кислорода в атмосферах экзопланет и находить те планеты, где условия схожи с жизнью на Земле.

ИСТОЧНИК KP.RU