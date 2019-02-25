2019-02-25T17:23:25+03:00
Общество

Ау, братья по разуму! Самарские ученые придумали, как искать обитаемые планеты

Поможет в этом мониторинг синглетного кислорода
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Расчеты самарских ученых помогут астрономам со всего мира находить пригодные для жизни планетыРасчеты самарских ученых помогут астрономам со всего мира находить пригодные для жизни планеты
Изменить размер текста:

Сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева рассчитали характеристики излучения, которые помогут в поиске пригодных для жизни планет.

- Статья с расчетами самарских ученых была опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics. Эта работа вызвала широкий интерес научного сообщества. Ее включили в число наиболее ярких публикаций 2018 года, - рассказали представители Самарского университета.

Наработки ученых позволяют проводить мониторинг синглетного кислорода — уникальной молекулы. Она как индикатор показывает, есть ли кислород, а значит жизнь на той или иной экзопланете. Для этого нужно знать константы ее изучения. Именно их и определили самарские ученые. Благодаря найденным константам астрономы со всего мира смогут фиксировать излучение синглетного кислорода в атмосферах экзопланет и находить те планеты, где условия схожи с жизнью на Земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре выберут лучший скворечник
После происшествия с гробом на площади Славы в Самаре проверяют сферу ритуальных услуг
"Она же лопнет и газ взорвется!" В центре Самары газовая труба провисла под тяжестью сосулек
В Самаре ремонтные работы на теплосети затронули несколько домов в Промышленном районе
Стало известно, кто будет обслуживать битопливную LADA Largus CNG и в каких объемах ее выпустят
Под Самарой в столкновении двух «Калин» пострадал подросток
Врача-анестезиолога из Самары осудили на 3 года за изнасилование пациентки
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост
Жители Самары отметят Масленицу вместе с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным
Полицейские нашли у жителей Самарской области пистолеты, патроны, кастет и порох
Жители Самарской области стали реже рожать и чаще умирать
Электрички между Самарой и Жигулевским морем начнут курсировать по новому расписанию
В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической
Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов
Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»