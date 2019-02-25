В Самаре ремонтные работы на теплосети затронули несколько домов в Промышленном районе

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-25T18:26:07+03:00

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В понедельник, 25 февраля, на теплосетях в районе дома № 33 на улице Физкультурной произошло повреждение. Из-за этого несколько жилых домов временно остались без тепла.

- Сейчас на месте работает аварийная бригада Предприятия тепловых сетей. Завершить все работы они должны до конца сегодняшнего дня, - сообщили в администрации Промышленного района.

По данным чиновников, отопление отключили в домах по следующим адресам: Калинина, 2, 4; Физкультурная, 31,33, 35, 37, 39, 41, Красных Коммунаров, 34, 36, 38, 42, 44, 46 и Ново-Вокзальная, 3 и 3а.

По информации от «ПТС», ремонтные работы производились на квартальной сети диаметром 150 мм. В устранении повреждения были задействованы 7 специалистов ПТС и 5 единиц техники. В 19:00 основные работы завершены, в ближайшее время начнется перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU