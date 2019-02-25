2019-02-25T17:01:14+03:00
Общество

"Она же лопнет и газ взорвется!" В центре Самары газовая труба провисла под тяжестью сосулек

Труба обросла ледышками во дворе дома №110 по ул. Фрунзе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Газовая труба заросла сосулькамиГазовая труба заросла сосульками
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Жители Самары выложили фотографию газовой трубы, опасно прогнувшейся под тяжестью облепивших ее со всех сторон сосулек. Она находится во дворе дома №110 по ул. Фрунзе.

- Сообщили в газовую службу, там сказали, что решение вопроса не в их компетенции, посоветовали обратиться в управляющую компанию. Нам страшно, если так пойдет и дальше, то труба может лопнуть и газ взорвется, - опасается автор фото.

Он также заметил, что за несколько дней труба прогнулась еще сильнее и опустилась еще ниже. Известно, что управление домом осуществляет УК "Альтернатива". Однако, обслуживанием газовых труб все же должна заниматься та компания, которая является их собственником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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