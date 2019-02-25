"Она же лопнет и газ взорвется!" В центре Самары газовая труба провисла под тяжестью сосулек
Жители Самары выложили фотографию газовой трубы, опасно прогнувшейся под тяжестью облепивших ее со всех сторон сосулек. Она находится во дворе дома №110 по ул. Фрунзе.
- Сообщили в газовую службу, там сказали, что решение вопроса не в их компетенции, посоветовали обратиться в управляющую компанию. Нам страшно, если так пойдет и дальше, то труба может лопнуть и газ взорвется, - опасается автор фото.
Он также заметил, что за несколько дней труба прогнулась еще сильнее и опустилась еще ниже. Известно, что управление домом осуществляет УК "Альтернатива". Однако, обслуживанием газовых труб все же должна заниматься та компания, которая является их собственником.
ИСТОЧНИК KP.RU