В Самаре выберут лучший скворечник
В преддверии Международного дня птиц в Самаре запускают традиционный конкурс "Самарский скворечник". Ежегодно самарцы изготавливают десятки домиков для птиц и приносят их в парк Гагарина, где во время праздника строгое жюри выбирает лучший скворечник.
- У конкурса несколько целей. Во-первых, формирование экологической культуры у детей и взрослых, во-вторых, пропаганда экологического воспитания, в-третьих, привлечение интереса населения к экологическим проблемам и воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру, - отмечают организаторы. - Кроме того конкурс способствует развитию творчества и семейного досуга, а также укреплению внутрисемейных отношений.
Чтобы стать участником достаточно выполнить четыре простых условия:
1. Вступить в группу "Оранжевый скворечник".
2. Сделать репост мероприятия и не удалять до 31 марта;
3. Изготовить скворечник своими руками;
4. Принести изделие на праздник: 31 марта к 11:00, в парк им.Ю.Гагарина.
Призовой фонд конкурса - полезные вещи, среди которых шуруповёрты, наборы инструментов и многое другое.
Проводит конкурс природоохранный проект "Оранжевый скворечник" и "Самарский Музей Фотографии "Фото-История".
Подробно с условия конкурса можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU