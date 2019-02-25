2019-02-25T17:35:22+03:00
Общество

В Самаре выберут лучший скворечник

Супер-конкурс приурочили к Международному дню птиц, который отмечают 1 апреля
Евгения ВАСИНА
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Фото: группы "Оранжевый скворечник".Фото: группы "Оранжевый скворечник".
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В преддверии Международного дня птиц в Самаре запускают традиционный конкурс "Самарский скворечник". Ежегодно самарцы изготавливают десятки домиков для птиц и приносят их в парк Гагарина, где во время праздника строгое жюри выбирает лучший скворечник.

- У конкурса несколько целей. Во-первых, формирование экологической культуры у детей и взрослых, во-вторых, пропаганда экологического воспитания, в-третьих, привлечение интереса населения к экологическим проблемам и воспитание бережного отношения к природе и окружающему миру, - отмечают организаторы. - Кроме того конкурс способствует развитию творчества и семейного досуга, а также укреплению внутрисемейных отношений.

Чтобы стать участником достаточно выполнить четыре простых условия:

1. Вступить в группу "Оранжевый скворечник".

2. Сделать репост мероприятия и не удалять до 31 марта;

3. Изготовить скворечник своими руками;

4. Принести изделие на праздник: 31 марта к 11:00, в парк им.Ю.Гагарина.

Призовой фонд конкурса - полезные вещи, среди которых шуруповёрты, наборы инструментов и многое другое.

Проводит конкурс природоохранный проект "Оранжевый скворечник" и "Самарский Музей Фотографии "Фото-История".

Подробно с условия конкурса можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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