В Самаре суд оставил полковника Веру Рабинович, просившую отпустить ее домой к дочери, под стражей до апреля

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-25T20:05:29+03:00

Расследование дела Веры Рабинович продолжается, не исключено, что в деле появится кто-то из ее руководителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вера также жаловалась на состояние здоровья, но служители Фемиды были непреклонны

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25 февраля, в понедельник, в Самарском областном суде рассматривали жалобу полковника Веры Рабинович. Попавшаяся на взятке следователь ГСУ облМВД, начальник контрольно-методического отдела, просила изменить ей меру пресечения. Рабинович рассчитывала, чтобы ее не изолировали от общества.

- Решение Куйбышевского районного суда, который продлил для обвиняемой арест на 2 месяца, оставили без изменений. Женщина останется под арестом до 17 апреля 2019 года, - сообщили корреспонденту “КП-Самара” в прокуратуре региона.

Не помогли Рабинович жалобы на состояние здоровья - она несколько раз вызывала в ИВС скорую - а также указания на то, что ей нужно быть с четырехлетней дочерью, у которой из-за происходящих событий возникли проблемы с психикой.

Напомним, что полковник Рабинович обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Она была задержана при получении части денег от общей суммы в 20 миллионов, предназначавшихся для решения вопроса о передаче дела в суд. Однако, выяснили следствия, реально в этом помочь Рабинович не могла, поэтому дело возбудили именно по факту мошенничества, а не взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU