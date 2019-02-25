В Самаре уголовника, укравшего ценности из храма на Стара-Загоре, осудили на год и 8 месяцев

СЕГОДНЯ 20:30 2019-02-25T20:58:25+03:00

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В областной столице суд рассмотрел уголовное дело о дерзком преступлении, совершенном 20 октября прошлого года. Тогда неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нагрянул в храм Трех Святителей на улице Стара-Загора, разбил окна церковной лавки и трапезной и утащил оттуда драгоценности.

- Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по делу. Было похищено имущество на сумму более 63 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кража, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Подозреваемым оказался 33-летний уголовник. Он полностью признал свою вину в суде. Служители Фемиды назначили злоумышленнику наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы. Срок он должен будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU