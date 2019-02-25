2019-02-25T20:58:25+03:00
Происшествия

В Самаре уголовника, укравшего ценности из храма на Стара-Загоре, осудили на год и 8 месяцев

Мужчина полностью признал свою вину в суде
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Преступление было совершено прошлой осеньюПреступление было совершено прошлой осеньюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В областной столице суд рассмотрел уголовное дело о дерзком преступлении, совершенном 20 октября прошлого года. Тогда неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нагрянул в храм Трех Святителей на улице Стара-Загора, разбил окна церковной лавки и трапезной и утащил оттуда драгоценности.

- Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по делу. Было похищено имущество на сумму более 63 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кража, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Подозреваемым оказался 33-летний уголовник. Он полностью признал свою вину в суде. Служители Фемиды назначили злоумышленнику наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы. Срок он должен будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
“Крылья Советов” помогли разыграть суперкубок Клявлино в Самарской области и подарили детям приставку
В Самаре ветерану Великой Отечественной войны незаконно отказали в выплате пенсии
В Самаре семья с ребенком-инвалидом вынуждена жить в плохих условиях
В Самаре суд оставил полковника Веру Рабинович, просившую отпустить ее домой к дочери, под стражей до апреля
В Самаре выберут лучший скворечник
После происшествия с гробом на площади Славы в Самаре проверяют сферу ритуальных услуг
"Она же лопнет и газ взорвется!" В центре Самары газовая труба провисла под тяжестью сосулек
В Самаре ремонтные работы на теплосети затронули несколько домов в Промышленном районе
Ау, братья по разуму! Самарские ученые придумали, как искать обитаемые планеты
Стало известно, кто будет обслуживать битопливную LADA Largus CNG и в каких объемах ее выпустят
Под Самарой в столкновении двух «Калин» пострадал подросток
Врача-анестезиолога из Самары осудили на 3 года за изнасилование пациентки
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост
Жители Самары отметят Масленицу вместе с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным
Полицейские нашли у жителей Самарской области пистолеты, патроны, кастет и порох
Жители Самарской области стали реже рожать и чаще умирать
Электрички между Самарой и Жигулевским морем начнут курсировать по новому расписанию
В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической
Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов
Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»