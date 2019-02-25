В Самаре семья с ребенком-инвалидом вынуждена жить в плохих условиях

СЕГОДНЯ 20:49 2019-02-25T20:51:51+03:00

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18 февраля прокуратура Самары направила иск в суд. Представители надзорного ведомства просят, чтобы семье, которая воспитывает 15-летнего ребенка-инвалида и вынужденно ютится в помещении, непригодном для проживания, выделили нормальный дом.

- В 2016 году органами местного самоуправления семья признана нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма муниципального жилищного фонда. Ребенок является инвалидом с детства, страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, - сообщает прокуратура Самарской области.

Согласно жилищному кодексу РФ указанной семье должны были предоставить нормальное жилье вне очереди по договору социального найма. Этого не произошло. Помещение, в котором проживает ребёнок, является неблагоустроенным и не позволяет пользоваться инвалидным креслом-коляской. Исковое заявление направлено в Ленинский районный суд. Представителей департамента управления имуществом Самары просят предоставить во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам, на территории города. Оно должно учитывать права ребенка-инвалида на дополнительную жилую площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU