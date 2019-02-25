2019-02-25T20:51:51+03:00
Общество

В Самаре семья с ребенком-инвалидом вынуждена жить в плохих условиях

Прокуратура города просит суд предоставить подростку и его родным нормальный дом
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
С проблемой разберутся в судеС проблемой разберутся в судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

18 февраля прокуратура Самары направила иск в суд. Представители надзорного ведомства просят, чтобы семье, которая воспитывает 15-летнего ребенка-инвалида и вынужденно ютится в помещении, непригодном для проживания, выделили нормальный дом.

- В 2016 году органами местного самоуправления семья признана нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма муниципального жилищного фонда. Ребенок является инвалидом с детства, страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, - сообщает прокуратура Самарской области.

Согласно жилищному кодексу РФ указанной семье должны были предоставить нормальное жилье вне очереди по договору социального найма. Этого не произошло. Помещение, в котором проживает ребёнок, является неблагоустроенным и не позволяет пользоваться инвалидным креслом-коляской. Исковое заявление направлено в Ленинский районный суд. Представителей департамента управления имуществом Самары просят предоставить во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам, на территории города. Оно должно учитывать права ребенка-инвалида на дополнительную жилую площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
“Крылья Советов” помогли разыграть суперкубок Клявлино в Самарской области и подарили детям приставку
В Самаре ветерану Великой Отечественной войны незаконно отказали в выплате пенсии
В Самаре уголовника, укравшего ценности из храма на Стара-Загоре, осудили на год и 8 месяцев
В Самаре суд оставил полковника Веру Рабинович, просившую отпустить ее домой к дочери, под стражей до апреля
В Самаре выберут лучший скворечник
После происшествия с гробом на площади Славы в Самаре проверяют сферу ритуальных услуг
"Она же лопнет и газ взорвется!" В центре Самары газовая труба провисла под тяжестью сосулек
В Самаре ремонтные работы на теплосети затронули несколько домов в Промышленном районе
Ау, братья по разуму! Самарские ученые придумали, как искать обитаемые планеты
Стало известно, кто будет обслуживать битопливную LADA Largus CNG и в каких объемах ее выпустят
Под Самарой в столкновении двух «Калин» пострадал подросток
Врача-анестезиолога из Самары осудили на 3 года за изнасилование пациентки
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост
Жители Самары отметят Масленицу вместе с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным
Полицейские нашли у жителей Самарской области пистолеты, патроны, кастет и порох
Жители Самарской области стали реже рожать и чаще умирать
Электрички между Самарой и Жигулевским морем начнут курсировать по новому расписанию
В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической
Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов
Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»