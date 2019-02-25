2019-02-25T21:15:08+03:00
Общество

В Самаре ветерану Великой Отечественной войны незаконно отказали в выплате пенсии

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники прокуратуры
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Прокуратура разбирается с проблемой ветеранаПрокуратура разбирается с проблемой ветерана
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Кировского района областной столицы проверили, как в городе соблюдается пенсионное законодательство управлением пенсионного фонда в Кировском и Промышленном районах. Как оказалось, есть нарушения, причем весьма серьезные.

- Участнику Великой Отечественной войны отказали в предоставлении единовременной выплаты. Основанием отказа явилось то, что, по мнению управления, выплата полагается лицам, относящимся к инвалидам войны, а также к ее участникам из категорий в ФЗ «О ветеранах», которые при этом имели непосредственное отношение к соответствующим событиям, происходившим в период ВОВ, то есть в период по 1945 год включительно, - сообщает прокуратура Самарской области.

В надзорном ведомстве посчитали, что такое решение противоречит требованиям закона. В связи с этим прокурор направил в суд административный иск в интересах обиженного ветерана. Ему требуют назначить единовременную выплату, предусмотренную указом президента РФ от 6 мая прошлого года - «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Сейчас заявление рассматривается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
“Крылья Советов” помогли разыграть суперкубок Клявлино в Самарской области и подарили детям приставку
В Самаре семья с ребенком-инвалидом вынуждена жить в плохих условиях
В Самаре уголовника, укравшего ценности из храма на Стара-Загоре, осудили на год и 8 месяцев
В Самаре суд оставил полковника Веру Рабинович, просившую отпустить ее домой к дочери, под стражей до апреля
В Самаре выберут лучший скворечник
После происшествия с гробом на площади Славы в Самаре проверяют сферу ритуальных услуг
"Она же лопнет и газ взорвется!" В центре Самары газовая труба провисла под тяжестью сосулек
В Самаре ремонтные работы на теплосети затронули несколько домов в Промышленном районе
Ау, братья по разуму! Самарские ученые придумали, как искать обитаемые планеты
Стало известно, кто будет обслуживать битопливную LADA Largus CNG и в каких объемах ее выпустят
Под Самарой в столкновении двух «Калин» пострадал подросток
Врача-анестезиолога из Самары осудили на 3 года за изнасилование пациентки
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост
Жители Самары отметят Масленицу вместе с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным
Полицейские нашли у жителей Самарской области пистолеты, патроны, кастет и порох
Жители Самарской области стали реже рожать и чаще умирать
Электрички между Самарой и Жигулевским морем начнут курсировать по новому расписанию
В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической
Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов
Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»