В Самаре ветерану Великой Отечественной войны незаконно отказали в выплате пенсии

СЕГОДНЯ 21:15 2019-02-25T21:15:08+03:00

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Сотрудники прокуратуры Кировского района областной столицы проверили, как в городе соблюдается пенсионное законодательство управлением пенсионного фонда в Кировском и Промышленном районах. Как оказалось, есть нарушения, причем весьма серьезные.

- Участнику Великой Отечественной войны отказали в предоставлении единовременной выплаты. Основанием отказа явилось то, что, по мнению управления, выплата полагается лицам, относящимся к инвалидам войны, а также к ее участникам из категорий в ФЗ «О ветеранах», которые при этом имели непосредственное отношение к соответствующим событиям, происходившим в период ВОВ, то есть в период по 1945 год включительно, - сообщает прокуратура Самарской области.

В надзорном ведомстве посчитали, что такое решение противоречит требованиям закона. В связи с этим прокурор направил в суд административный иск в интересах обиженного ветерана. Ему требуют назначить единовременную выплату, предусмотренную указом президента РФ от 6 мая прошлого года - «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Сейчас заявление рассматривается.

ИСТОЧНИК KP.RU