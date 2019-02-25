2019-02-25T22:52:35+03:00
Спорт

“Крылья Советов” помогли разыграть суперкубок Клявлино в Самарской области и подарили детям приставку

Xbox с играми и геймпадами от “Крыльев” ребятам купил форвард Александр Соболев
Михаил ГОРЮНОВ
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Турнир проходил в районном спортивном центреТурнир проходил в районном спортивном центреФото: соцсети
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23 февраля в регионе состоялся матч за Суперкубок Клявлино. В борьбе за титул встретились две сильнейшие команды района - сборная Пронино и клявлинский “Штурм”. Поддержку игре оказал самарский футбольный клуб “Крылья Советов”,

- Перед началом игры представители команд, организаторы клявлинской футбольной лиги , а также заместитель главы Клявлинского района Пётр Климашов поприветствовали болельщиков и вручили детскому приюту "Надежда" (село Назаровка) сладости, а также приставку Xbox с играми и кастомизированными геймпадами от "Крыльев Советов". Приставку с джойстиками приобрел для детей форвард "Крыльев" Александр Соболев, - сообщили в КФЛ.

Перед игрой зрителей разогрели девушки из танцевально-хореографического коллектива "Электрошок". Они исполнили еще один танец в перерыве матча. Матч получился зрелищным, футболисты из Пронино лишь в самой концовке вырвали победу - 4-3 и в третий раз взяли этот кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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