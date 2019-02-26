2019-02-26T08:06:15+03:00
Общество

В Самарской области собираются построить три новые газозаправки

Возведением объектов в трех районах региона займется компания «Газпром»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области собираются повысить уровень газификации. Для этого в регионе планируют построить новые газопроводы и заправки. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Дмитрия Азарова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в Санкт-Петербурге.

- В 2019 году в рамках программы газификации «Газпромом» предусмотрены средства на строительство около села Калиновка в Сергиевском районе газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), а также двух межпоселковых газопроводов от нее. Также сейчас компания завершает проектирование газопровода-отвода и ГРС в Волжском районе и четырех межпоселковых газопроводов в Волжском и Сызранских районах. Все это позволит подключить к газу новых потребителей, - сообщили в правительстве Самарской области.

Также копания планирует в дополнение к существующим 6 автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) и многотопливной АЗС построить еще три АГНКС. Они расположатся в Новокуйбышевске и на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском и Ставропольском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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