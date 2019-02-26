2019-02-26T08:28:16+03:00
Общество

До детской площадки пять метров: Жители Самары просят закрыть автосервис, который работает прямо во дворе жилых домов

В администрации пообещали проверить, насколько законно размещен этот автосервис
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жителям Кировского района не нравится сервис во двореЖителям Кировского района не нравится сервис во дворе
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Жители Кировского района обратились в администрацию города с жалобой на автосервис, который располагается около домов по ул. Юных Пионеров, 142 и 142а. По их словам, из-за постоянной очереди в сервис, их двор заполнен машинами, пешеходам негде ходить, а местным жителям негде поставить свое авто.

- Наша безопасность под угрозой. В пяти метрах находится детская площадка. Владельцы автосервиса самовольно перенесли нам под нос мусорные контейнеры, так как они им мешали, из-за сервиса срубили много деревьев во дворе, мы дышим выхлопными газами- рассказывает местный житель.

В администрации Самары по этому поводу проводят проверку. Глава Кировского района Игорь Рудаков отметил, что Департамент управления имуществом Самары должен предоставить правоустанавливающие документы на помещение, где располагается автосервис.

Жителям Самары мешает автосервис во дворе жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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