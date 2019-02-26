До детской площадки пять метров: Жители Самары просят закрыть автосервис, который работает прямо во дворе жилых домов

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-26T08:28:16+03:00

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Жители Кировского района обратились в администрацию города с жалобой на автосервис, который располагается около домов по ул. Юных Пионеров, 142 и 142а. По их словам, из-за постоянной очереди в сервис, их двор заполнен машинами, пешеходам негде ходить, а местным жителям негде поставить свое авто.

- Наша безопасность под угрозой. В пяти метрах находится детская площадка. Владельцы автосервиса самовольно перенесли нам под нос мусорные контейнеры, так как они им мешали, из-за сервиса срубили много деревьев во дворе, мы дышим выхлопными газами- рассказывает местный житель.

В администрации Самары по этому поводу проводят проверку. Глава Кировского района Игорь Рудаков отметил, что Департамент управления имуществом Самары должен предоставить правоустанавливающие документы на помещение, где располагается автосервис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/694039" frameborder="0"></iframe> Жителям Самары мешает автосервис во дворе жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU