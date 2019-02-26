Баскетболисты «Самары» на выезде обыграли столичный МБА

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-26T08:26:45+03:00

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В понедельник, 25 февраля, в Москве прошел матч Суперлиги по баскетболу между местной командой МБА и «Самарой». Встреча вышла очень непростой, но победа все-таки досталась самарской команде.

Баскетболисты из Самары повели с самого начала первой десятиминутки, но вскоре их нагнали, а затем и обошли хозяева поля. В итоге эта четверть закончилась в пользу москвичей со счетом 21:26. Зато во второй десятиминутке самарская команда быстро сравняла счет, а потом вернула лидерство - 15:22. В третьем периоде борьба была более ужесточенной: команды то шли вровень, то обгоняли друг друга по очкам, но в итоге десятиминутка закончилась в пользу самарцев с небольшим перевесом - 21:22. Заключительная четверть тоже осталась за баскетболистами «Самары» - 23:28. В целом же матч закончился победой самарцев со счетом 85:93.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет в четверг, 28 февраля, в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU