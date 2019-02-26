В Самарской области до конца 2019 года создадут почти 2,5 тысячи мест в яслях

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-26T08:42:13+03:00

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В Самарской области до 2022 года откроют более 30 детский садов. На эти цели из различных бюджетов будут направлены около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

- Решение проблемы с нехваткой мест в детских садах в Самарской области будет проходить в рамках национального проекта «Демография» и других госпрограмм. Только до конца 2019 года в губернии будет создано 2440 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, - рассказал чиновник.

По словам Виктора Акопьяна, уже к 1 января 2022 года в Самарской области не будет проблем с устройством детей в детские сады. Открытие новых дошкольных учреждений позволит улучшить социальное благополучие в регионе и позитивно скажется на занятости молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU