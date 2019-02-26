Андрей Тихонов сыграет за «Крылья Советов» в матче против болельщиков
В среду, 27 февраля, на главном поле стадиона «Металлург» в Самаре пройдет футбольный матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Играть будут команда ветеранов и команда болельщиков, усиленная представителями СМИ. К слову, на поле вновь появится бывший главный тренер и игрок «Крыльев» Андрей Тихонов.
- На матч приедут ветераны разных лет. Среди них: Антон Бобер, Валерьян Панфилов, Андрей Тихонов, Нериус Бараса, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев и многие другие известные игроки, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.
Начало встречи запланировано на 18:00. Вход на стадион будет свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU