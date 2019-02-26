2019-02-26T08:56:39+03:00
Общество

Андрей Тихонов сыграет за «Крылья Советов» в матче против болельщиков

В игре также примут участие и другие ветераны самарской команды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бывший главный тренер "Крыльев" вновь приедет в Самару и сыграет за клубБывший главный тренер "Крыльев" вновь приедет в Самару и сыграет за клубФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В среду, 27 февраля, на главном поле стадиона «Металлург» в Самаре пройдет футбольный матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Играть будут команда ветеранов и команда болельщиков, усиленная представителями СМИ. К слову, на поле вновь появится бывший главный тренер и игрок «Крыльев» Андрей Тихонов.

- На матч приедут ветераны разных лет. Среди них: Антон Бобер, Валерьян Панфилов, Андрей Тихонов, Нериус Бараса, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев и многие другие известные игроки, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Начало встречи запланировано на 18:00. Вход на стадион будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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