2019-02-26T08:56:59+03:00
Спорт

Зарплата Джано в «Крыльях» выше, чем была бы в голландском «Витессе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему сделка с Джано Ананидзе сорвалась
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Выступать в Самаре Джано будет как минимум до конца этого сезонаВыступать в Самаре Джано будет как минимум до конца этого сезонаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал, почему сорвалась сделка с переходом полузащитника Джано Ананидзе. По словам специалиста, не последнюю роль сыграла зарплата грузинского футболиста.

- Он не перешел из-за системы двойного налогообложения. «Спартак» доплачивал бы ему, это понятно, мы никогда не потянем зарплату Ананидзе. У нас разные системы налогообложения: здесь [в Нидерландах, - прим. ред «КП-Самара»] – 51%, в России – 13%. По голландским законам игрок не может облагаться налогом здесь и в России. Поэтому юристы зарубили сделку. Зарплата в Самаре, конечно, выше, - сказал Леонид Слуцкий в интервью Евгению Савину.

Напомним, Джано перешел в «Крылья» в зимнее трансферное окно. Выступать в Самаре он будет как минимум до конца этого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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