Самарские школьницы пробились во всероссийский финал турнира по мини-футболу

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-26T09:11:43+03:00

Футзалистки из села Васильевка Ставропольского района заняли первое место на этапе ПФО турнира «Мини-футбол в школу»

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Школьницы из Самарской области сыграют во всероссийском финале турнира «Мини-футбол в школу». Команда из села Васильевка, что в Ставропольском районе, стала победителем этапа Приволжского федерального округа соревнований, сообщает министерство спорта Самарской области.

- Участвовали сильнейшие команды округа. Среди девушек первое место заняла команда из села Васильевка Ставропольского района (тренер - Олег Яксонов). Впереди - всероссийский финал! – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере минспорта региона.

ИСТОЧНИК KP.RU