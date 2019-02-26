2019-02-26T09:11:43+03:00
Спорт

Самарские школьницы пробились во всероссийский финал турнира по мини-футболу

Футзалистки из села Васильевка Ставропольского района заняли первое место на этапе ПФО турнира «Мини-футбол в школу»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: минспорт СОФото: минспорт СО
Изменить размер текста:

Школьницы из Самарской области сыграют во всероссийском финале турнира «Мини-футбол в школу». Команда из села Васильевка, что в Ставропольском районе, стала победителем этапа Приволжского федерального округа соревнований, сообщает министерство спорта Самарской области.

- Участвовали сильнейшие команды округа. Среди девушек первое место заняла команда из села Васильевка Ставропольского района (тренер - Олег Яксонов). Впереди - всероссийский финал! – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере минспорта региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре сквер или улицу могут назвать именем купцов Шихобаловых
«Самара Арена» вышла в финал конкурса на звание лучшего нового стадиона мира 2018 года
В Самарской области выставили на продажу кабриолет Ford 1922 года
В центре Самары из-за масленичных гуляний перекроют улицы
В самарской бане нашли мужчину, который 10 лет скрывался от полиции
В Новокуйбышевске мошенника замучила совесть, и он сам пришел в полицию
Зарплата Джано в «Крыльях» выше, чем была бы в голландском «Витессе»
Андрей Тихонов сыграет за «Крылья Советов» в матче против болельщиков
В Самарской области до конца 2019 года создадут почти 2,5 тысячи мест в яслях
Баскетболисты «Самары» на выезде обыграли столичный МБА
До детской площадки пять метров: Жители Самары просят закрыть автосервис, который работает прямо во дворе жилых домов
В Самарской области собираются построить три новые газозаправки
“Крылья Советов” помогли разыграть суперкубок Клявлино в Самарской области и подарили детям приставку