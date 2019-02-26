2019-02-26T09:21:35+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске мошенника замучила совесть, и он сам пришел в полицию

Мужчина соврал об угоне автомобиля ради получения страховки, но не смог потом с покойно с этим жить
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчине придется заплатить 200 тысяч рублей за свое враньеМужчине придется заплатить 200 тысяч рублей за свое враньеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в ложном сообщении об угоне своего автомобиля ради получения страхового возмещения.

- В марте 2018 года мужчина купил автомобиль Toyota Camry за 1,96 млн рублей, а затем застраховал его от угона. Через несколько месяцев его финансовое положение заметно пошатнулось, и он решить продать автомобиль и одновременно заявить в полицию об его угоне, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Новокуйбышевец разместил в соцсети объявление о продаже машины и через несколько дней нашел своего покупателя. Он продал автомобиль без договора купли-продажи, а затем написал заявление в полицию об угоне. В результате было возбуждено уголовное дело, а мошенник получил страховое возмещение в 1,83 млн рублей. Однако в ходе расследования дела мужчину замучила совесть, и он написал явку с повинной.

Суд признал жителя Новокуйбышевска виновным и назначил штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, мужчине пришлось полностью возместить ущерб страховой компании, но уже по личной инициативе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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