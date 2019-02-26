2019-02-26T09:41:26+03:00
Общество

В самарской бане нашли мужчину, который 10 лет скрывался от полиции

Мужчина с 2009 года находился в федеральном розыске как скрывшийся от следствия
Анастасия ФИЛАТОВА
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Росгвардейцы передали злоумышленника полицейским для решения дальнейшей его судьбыРосгвардейцы передали злоумышленника полицейским для решения дальнейшей его судьбыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, который 10 лет находился в федеральном розыске. Поймали его случайно — когда патрульные приехали на вызов о потасовке в бане.

- В бане на Зубчаниновском шоссе сработала «тревожная кнопка». Разобраться, что там произошло, поехали сотрудники вневедомственной охраны, патрулирующие Кировский район. На месте выяснилось, что между посетителями заведения произошел конфликт. Одним из его участников стал мужчина, находящийся в федеральном розыске с 2009 года, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчину разыскивали стражи порядка одного из соседних государств как скрывшегося от следствия. Росгвардейцы передали его полицейским. В дальнейшем мужчину отправят к инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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