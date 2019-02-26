В центре Самары из-за масленичных гуляний перекроют улицы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-26T09:54:37+03:00

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В Самаре из-за проведения массовых гуляний, посвященных празднованию Масленицы, временно ограничат движение транспорта в районе площади имени В.В. Куйбышева. Проезд будет закрыт в течение трех дней: с 8 по 10 марта.

- С 00:00 8 марта до 23:00 10 марта будет ограничено движение на площади Куйбышева. А с 8:00 до 19:00 10 марта — по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе, - сообщили в администрации Самары.

Также с 20:00 9 марта до 19:00 10 марта на этих улицах запретят остановку и стоянку транспорта. Кроме того, ограничения скажутся и на движении общественного транспорта. С 8:00 до 19:00 10 марта автобусы № 24, 92, 297 будут курсировать по скорректированной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU