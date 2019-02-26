2019-02-26T10:13:06+03:00
Общество

В Самарской области выставили на продажу кабриолет Ford 1922 года

Продавец запросил за автомобиль 2,5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Машина на ходу и не требует ремонта / Фото: Авто.руМашина на ходу и не требует ремонта / Фото: Авто.ру
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В Самарской области продают раритетный автомобиль 1922 года выпуска. Речь идет о черном кабриолете Ford модели Т. Объявление о его продаже появилось на сайте Авто.ру.

- Автомобиль на ходу. Двигатель 2,9 литра. Кузов металлический с тремя дверями. Салон с кожаными сиденьями. Есть складной верх. Автомобиль может развить скорость до 60 км/ч. Имеет ПТС и состоит на учете в ГИБДД, - рассказал продавец раритета.

Сейчас автомобиль находится в Самаре. Приобрести его предлагается за 2,5 млн рублей. Как отмечает продавец, ремонт машине не требуется.

Салон автомобиля оснащен кожаными сиденьями

Салон автомобиля оснащен кожаными сиденьями

ИСТОЧНИК KP.RU

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