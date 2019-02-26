2019-02-26T10:28:34+03:00
Спорт

«Самара Арена» вышла в финал конкурса на звание лучшего нового стадиона мира 2018 года

В топ-10 еще три стадиона из России
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Самара Арену» построили к ЧМ-2018«Самара Арену» построили к ЧМ-2018Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Самара Арена» по итогам зрительского голосования пробилась в финал конкурса на звание лучшего стадиона в мире, который построили в 2018 году. Проводит конкурс авторитетный сайт stadiumdb.com. Всего в финал пробились десять стадионов. Среди них – четыре из России: «Самара Арена», «Ростов Арена», «Волгоград Арена», «Мордовия Арена». Это рекорд за все время проведения конкурса.

10 финалистов. Фото: stadiumdb.com

10 финалистов. Фото: stadiumdb.com

Теперь победителя конкурса определит жюри. Лучший стадион 2018 года станет известен 7 марта.

Напомним, «Самара Арену» построили к ЧМ-2018. Во время мундиаля стадион принял шесть матчей, в том числе игры 1/8 и 1/4 финала.

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«Самара Арена» борется за звание лучшего стадиона мира 2018 года

Арена попала в список номинантов по версии авторитетного портала stadiumdb.com (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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