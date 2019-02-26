2019-02-26T10:51:35+03:00
Общество

Улицу заволокло паром: в Самаре на Физкультурной прорвало теплотрассу

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ПТС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за лопнувшей трубы улица Физкультурная погрузилась в плотный парИз-за лопнувшей трубы улица Физкультурная погрузилась в плотный парФото: Соцсети
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Утром во вторник, 26 февраля, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Там на улице Физкультурной прорвало теплотрассу, из-за чего всю дорогу заволокло густым паром.

- Повреждение теплосети диаметром 400 мм было выявлено в районе дома № 136 на улице Физкультурной. Сейчас на месте работает аварийна бригада. Управляющим компаниям было рекомендовано перевести жильцов на резервную схему подачи тепла, - сообщили представители Предприятия тепловых сетей.

Специалисты ПТС планируют завершить ремонт поврежденного участка в течение сегодняшнего дня. Как отмечают теплоэнергетики, на время проведения работ в домах будет сохранена комфортная температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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