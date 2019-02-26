В Самаре автобус № 9 поедет в объезд из-за аварийных работ на Ставропольской
Автобус № 9, который курсирует между заводом «Металлург» и поселком Мясокомбинат, на время изменит свою схему движения. Из-за аварийных работ на улице Ставропольской - там обнаружили утечку на трубе с холодной водой диаметром 50 мм - он поедет в объезд.
- Автобус будет ходить по измененной схеме с 11 часов вторника, 26 февраля, и до окончания ремонтных работ, которые ведутся на участке от улицы Майской до Ташкентского переулка, - сообщили в департаменте транспорта Самары.
В обоих направлениях автобус будет курсировать по Ташкентскому переулку, проспекту Юных Пионеров до пересечения с проспектом Кирова и далее по маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU