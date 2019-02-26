2019-02-26T11:24:00+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске УАЗ «Патриот» влетел в бок маршрутки

Водителя внедорожника увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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От удара маршрутке смяло пассажирскую дверьОт удара маршрутке смяло пассажирскую дверьФото: Соцсети
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Утром во вторник, 26 февраля, примерно в 7:30 на улице Суворова в Новокуйбышевске произошло ДТП. Там столкнулись маршрутная «Газель» и УАЗ «Патриот».

- На место происшествия выезжали 4 пожарных и 1 единица техники. Они проводили аварийно-спасательные работы, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Суворова и 50-летия НПЗ. Водитель маршрутки поворачивал налево, когда ему в правый бок влетел внедорожник. После удара «Газель» развернуло на дороге. В результате случившегося маршрутке смяло дверь, через которую выходят пассажиры, а у «Патриота» оказалась разбита передняя часть.

По предварительным данным, на момент ДТП в маршрутке находились только водитель и один пассажир. Они не пострадали. Что касается водителя УАЗа, то его на машине скорой помощи увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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