Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на Корабельной прорвало трубу

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-26T11:37:41+03:00

Теплоснабжение ограничили в 21 жилом доме и одной школе

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Во вторник, 26 февраля, в Октябрьском районе Самары произошла аварийная ситуация на теплосетях. Там в районе дома № 10 на улице Корабельной был выявлен порыв на подающем трубопроводе диаметром 250 мм.

- В зоне ограничения теплоснабжения находится 21 жилой дом и одна школа. Сейчас на месте повреждения работают аварийные бригады Предприятия тепловых сетей. Идет замена задвижки, - сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По словам чиновника, проблемы с отоплением могут возникнуть у жителей домов по следующим адресам: улица Авроры, 120; улица Артемовская, 12, 14, 15, 17, 22, 24; улица Гагарина, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 68; улица Корабельная, 7, 9 и 10. Восстановить теплоснабжение в этих домах должны в течение 4 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU