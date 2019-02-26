На въездах в Самару до 2020 года появятся «весы» для грузовиков

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-26T12:01:11+03:00

"Весы" установят на мосту через реку Сок и на южном въезде в Самару Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специальные пункты обустроят для того, чтобы большегрузы не разрушали дороги

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В Самаре собираются обустроить пункты автоматического весогабаритного контроля для грузовиков. Это сделают для того, чтобы снизить нагрузку на мосты и дороги и минимизировать их разрушение. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

- Пункты весового контроля появятся у моста через реку Сок, а также на южном въезде в город. Этот проект планируется реализовать в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщил чиновник.

По словам Андрея Спиридонова, пункт весового контроля, который установят в районе моста через реку Сок, будет защищать и путепровод и исключать проезд машин с перегрузом по отремонтированному Красноглинскому шоссе. Предполагается, что «весы» для грузовиков появятся в Самаре до 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU