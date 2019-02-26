2019-02-26T12:16:47+03:00
Спорт

ВХЛ назвала ЦСК ВВС открытием регулярного чемпионата

Самарские «летчики» после провального прошлого сезона в этом году финишировали в двух шагах от плей-офф
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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Официальный сайт ВХЛ опубликовал итоги регулярного чемпионата. Открытием сезона назвали ЦСК ВВС. Самарцы после провального прошлого года, когда финишировали на последнем месте, в этом сезоне заняли 19 строчку турнирной таблицы – в четырех очках от плей-офф.

- Из кризиса «летчиков» силой железной руки выдернул Александр Соколов, вернувшийся летом 2018-го в родные пенаты. ЦСК ВВС показывал, пожалуй, самый боевой хоккей в лиге. Правда, боевитость проявлялась не в плане зашкаливающего показателя по штрафам, как в прошлом сезоне, а в манере игры, - считают в ВХЛ.

Там отмечают, что тренерская мысль Соколова проявилась на льду форчекингом, энергозатратностью и прессингом в чужой зоне.

- Но не подумайте, что волжане только и могли, что с ходу на скоростях залетать в зону соперника – ЦСК ВВС неплохо смотрелся и в позиционных атаках, - подытожили в ВХЛ.

Напомним, сейчас дальнейшая судьба команды неизвестна. Александр Соколов после заключительного матча сезона обмолвился, что команда может «кануть в Лету». Однако в министерстве спорта это опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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