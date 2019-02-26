В Самаре на Свободе двое воришек украли аккумулятор из иномарки
В Кировском районе Самары активизировались автоворы. Так, буквально на днях двое неизвестных стащили аккумулятор из иномарки, припаркованной возле дома № 145 на улице Свободы. Момент преступления попал на подъездные камеры, установленные программой «Безопасный дом».
- Кража произошла 13 февраля в ночное время. Двое мужчин вскрыли автомобиль Daewoo Nexia, украли аккумулятор, а затем скрылись с ним в неизвестном направлении, - рассказали представители «Безопасного дома».
Видеозапись передали владельцу обворованного авто. В ближайшее время он передаст ее сотрудникам полиции.
В Самаре двое друзей украли аккумулятор.
ИСТОЧНИК KP.RU