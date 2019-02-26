В Самаре на Свободе двое воришек украли аккумулятор из иномарки

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-26T12:22:57+03:00

Кража произошла в Кировском районе у дома на улице Свободы Фото: скриншот с видео

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В Кировском районе Самары активизировались автоворы. Так, буквально на днях двое неизвестных стащили аккумулятор из иномарки, припаркованной возле дома № 145 на улице Свободы. Момент преступления попал на подъездные камеры, установленные программой «Безопасный дом».

- Кража произошла 13 февраля в ночное время. Двое мужчин вскрыли автомобиль Daewoo Nexia, украли аккумулятор, а затем скрылись с ним в неизвестном направлении, - рассказали представители «Безопасного дома».

Видеозапись передали владельцу обворованного авто. В ближайшее время он передаст ее сотрудникам полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/694092" frameborder="0"></iframe> В Самаре двое друзей украли аккумулятор.

ИСТОЧНИК KP.RU