Сеть быстрого мобильного интернета 4G выросла в Самарской области

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-26T12:48:53+03:00

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Билайн подвел итоги самого масштабного строительства сети за свою историю. В 2018 году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, и за год их было построено более 16 000. В результате сеть LTE выросла в 1,5 раза.

Увеличение скорости мобильного интернета произошло одновременно с удвоением популярности сети LTE и ростом нагрузки на оборудование. За 2018 год использование LTE-трафика выросло в 2 раза, и его доля в общем объеме достигла 60%. Количество населения с доступом к сети LTE за год увеличилось на 11% и составляет 74%, сетью 2G покрыто 97% населения, а сетью 3G - 95%.

Технические показатели выросли также благодаря реализации других крупных проектов. В 2018 году продолжилась модернизация сети. На конец года процесс завершился в 12 филиалах и продолжается на 55 территориях. На данный момент компания заменила более 55% оборудования сети. Современные технологичные базовые станции на 15-20% расширили площадь покрытия сетей 2G и 3G.

Для увеличения комфорта использования сети компания применила стратегии управления трафиком. Новые настройки выбирают для клиента свободный канал передачи данных. Таким образом, скорость остается стабильно высокой в моменты повышенной загрузки сети, и клиент может комфортно использовать мобильный интернет.

Комментирует исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Компания зафиксировала рекорд строительства сети в год Чемпионата миру по футболу, когда действовал двухмесячный мораторий на любые работы на сети. Даже несмотря на двухмесячную паузу нам удалось выполнить амбициозные планы по строительству и модернизации».

Комментирует технический директор Центрального региона ПАО «ВымпелКом» Наиль Галеев:

«На территории Волги и Урала в прошлом году мы существенно нарастили сеть LTE, построив более 3 тыс. новых базовых станций, при этом прирост сети четвертого поколения составил 60%. Улучшения коснулись большинства регионов: республик Татарстан, Башкортостан и Чувашия, Свердловской, Самарской областей. Особенно хочу выделить Самарскую область. Улучшение покрытия LTE сетью коснулось всех районов Самары, 2018-й год стал годом большой стройки для городов Чапаевск, Кинель и Безенчук, в которых количество LTE базовых станций выросло в два раза. Масштабные работы проведены в Волжском районе Самарской области, в частности, в населенных пунктах Рождествено, Верхняя Подстепновка, Петра Дубрава, Чубовка, Бузаевка, Сырейка. В городе Октябрьск Сызранского района сеть четвертого поколения появилась впервые».

ИСТОЧНИК KP.RU