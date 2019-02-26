В Октябрьске водитель «Приоры» сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-26T12:58:08+03:00

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В понедельник, 25 февраля, примерно в 10:30 в переулке Кирпичный в Октябрьске произошло ДТП с участием пешехода. Там под колесами отечественной легковушки погибла пожилая женщина.

- 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в направлении улицы Ленина, сбил 83-летнюю женщину. Она пересекала дорогу в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пенсионерка получила серьезные травмы, с которыми ее увезли в больницу. К сожалению, медики не смогли спасти женщину, она скончалась в приемном отделении. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU