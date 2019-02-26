2019-02-26T13:00:22+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина выстрелил в глаз своему знакомому

Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержан, расследование продолжаетсяПодозреваемый задержан, расследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце января 2019 года в доме на улице Гагарина в селе Борискино-Игар произошло ЧП. Там серьезную травму получил 44-летний хозяин жилплощади. Информация об этом стражам порядка Клявлинского района поступила 7 февраля.

- Во время личного конфликта в левый глаз потерпевшего выстрелили из пневматического пистолета. Мужчина получил травму и в дальнейшем был госпитализирован, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемым оказался 47-летний знакомый пострадавшего. Мужчину задержал участковый. 25 февраля возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас расследование всех обстоятельств этого преступления продолжается, а злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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