2019-02-26T13:16:13+03:00
Общество

Между Самарой и Оренбургом вновь начнут летать самолеты

Авиасообщение между этими городами возобновится с 1 апреля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самолеты между Самарой и Оренбургом будут летать три раза в неделюСамолеты между Самарой и Оренбургом будут летать три раза в неделю
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В расписание аэропорта Курумоч в скором времени вернется рейс до Оренбурга. Авиакомпания «Оренбуржье» объявила о возобновлении полетов по этому направлению.

- С 1 апреля авиаперевозчик вновь приступит к выполнению рейсов по направлению Оренбург — Самара — Оренбург. Самолеты по этому маршруту будут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, - сообщили в пресс-службе оренбургского аэропорта.

Как отмечают представители воздушной гавани, это расписание не окончательное. Не исключено, что в него будут вноситься изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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