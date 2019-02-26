2019-02-26T13:48:42+03:00
Общество

Пострадала закуска: в Самаре посетители устроили массовую драку в пивном магазине

Разнять буянов помог слезоточивый баллончик
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В ходе драки посетители разбросали в магазине пивную закуску / Фото: ДельтаВ ходе драки посетители разбросали в магазине пивную закуску / Фото: Дельта
Изменить размер текста:

Недавно в одном из пивных магазинов на улице Георгия Димитрова в Самаре произошла драка. Потасовку около трех часов ночи 24 февраля устроили трое посетителей. Разнимать драчунов пришлось охранникам компании «Дельта».

- Сотрудник охраны приехал на место происшествия через 6 минут после поступления тревожного сообщения. Охранник попросил посетителей магазина остановить драку, но его слова не возымели действия. В итоге ему пришлось применить слезоточивый баллончик, - рассказали представители «Дельты».

Охранник с помощью баллончика «вывел из строя» зачинщика драки, после чего остальные участники конфликта выбежали на улицу. Один из мужчин скрылся в неизвестном направлении, а двоих все-таки удалось задержать. Одного из буянов передали медикам для промывки глаз, а второго — полицейским. Дальнейшая их судьба пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в больнице Середавина будут бороться с пациентами-курильщиками
В Самарской области в 2019 году посеют больше кукурузы, сои и рапса
На Фрунзенском мосту забетонировали еще один участок плиты проезжей части
В Тольятти обнаружен труп изрезанного ножом пенсионера, в убийстве подозревают его 83-летнюю жену
Самарскую губернскую думу покидает «единоросс» Валерий Троян
В Сызрани трое парней избили таксиста и отобрали у него "Ладу Гранту"
Между Самарой и Оренбургом вновь начнут летать самолеты
В Самарской области мужчина выстрелил в глаз своему знакомому
В Октябрьске водитель «Приоры» сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку
Сеть быстрого мобильного интернета 4G выросла в Самарской области
Глава департамента образования Самары займет пост руководителя Счетной палаты региона
В Самаре на Свободе двое воришек украли аккумулятор из иномарки
ВХЛ назвала ЦСК ВВС открытием регулярного чемпионата