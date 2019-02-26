Пострадала закуска: в Самаре посетители устроили массовую драку в пивном магазине

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-26T13:48:42+03:00

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Недавно в одном из пивных магазинов на улице Георгия Димитрова в Самаре произошла драка. Потасовку около трех часов ночи 24 февраля устроили трое посетителей. Разнимать драчунов пришлось охранникам компании «Дельта».

- Сотрудник охраны приехал на место происшествия через 6 минут после поступления тревожного сообщения. Охранник попросил посетителей магазина остановить драку, но его слова не возымели действия. В итоге ему пришлось применить слезоточивый баллончик, - рассказали представители «Дельты».

Охранник с помощью баллончика «вывел из строя» зачинщика драки, после чего остальные участники конфликта выбежали на улицу. Один из мужчин скрылся в неизвестном направлении, а двоих все-таки удалось задержать. Одного из буянов передали медикам для промывки глаз, а второго — полицейским. Дальнейшая их судьба пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU