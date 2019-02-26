Самарскую губернскую думу покидает «единоросс» Валерий Троян

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-26T14:06:34+03:00

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Самарскую губернскую думу покидает представитель партии «Единая Россия» Валерий Троян. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании регионального парламента.

- Валерий Троян написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, поскольку он сейчас не живет в Самарской области, - рассказал спикер губдумы Геннадий Котельников.

Решение Валерия Трояна поддержали 37 депутатов, еще один выступил против. Напомним, что в действующий состав думы он был избран по Приволжскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Пестравский, Приволжский и Хворостянский районы, а также частично Сызрань. Валерий Троян являлся зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, а также входил в комитет по транспорту, автодорогам, информтехнологиям и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU