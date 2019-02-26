В Самарской области в 2019 году посеют больше кукурузы, сои и рапса

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-26T14:39:42+03:00

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В этом году земледельцы в Самарской области засеют на 20 тысяч гектаров больше – посевная площадь региона за счет введения в оборот брошенных земель составит 2,1 миллиона гектаров. Осенью около 420 тысяч гектаров было засеяно озимыми (на 10% больше, чем в прошлом году). Под яровой сев планируется занять 1,5 миллиона га, причем структура посевных площадей будет пересмотрена в сторону увеличения доли высокодоходных культур с высоким спросом – кукурузы на зерно, льна масличного, сои, горчицы, рапса и подсолнечника.

- Потребность хозяйств в семенах яровых зерновых полностью обеспечена, - отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершовв. – Имеется более 100 тысяч тонн посевного материала – чуть больше нужного объема на случай, если часть площади озимых придется пересеять. Семенами технических и кормовых культур область пока обеспечена на 90% (до посевной они будут докуплены), картофеля – на 100%.

Кроме семян, земледельцы к посевной готовят технику, ГСМ и кадры. Дефицит механизаторов восполняется за счет механизаторов из других отраслей и регионов, выпускников училищ, студентов профильных техникумов и вузов. Основная часть вопросов у сельчан возникает по кредитованию весенне-полевых работ – банки рассматривают заявки так долго, что к моменту одобрения деньги уже не нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU