В Самаре в больнице Середавина будут бороться с пациентами-курильщиками

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-26T14:44:36+03:00

Курить в медучреждении запрещено, но нарушителей там все равно полно

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В больнице имени В.Д. Середавина, которая находится на улице Ташкентской в Самаре, ужесточат контроль за курильщиками. Поводом для этого стали жалобы других пациентов и посетителей медицинского учреждения.

- На лестничной площадке 9 этажа пациенты устроили «место курения». Запах чувствуется даже на 8-ом этаже. Прошу принять меры, - написала в Твиттере сопредседатель регионального штаба ОНФ Катерина Гудзима.

На обращение общественницы отреагировали представители больницы Середавина. Они пояснили, что приказом главного врача курение в учреждении запрещено, но некоторые пациенты все равно нарушают правила. По их словам, в больнице ужесточили контроль за курильщиками: заведующим отделений и старшим сестрам дали указания выявлять всех нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU