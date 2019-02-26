2019-02-26T14:44:36+03:00
Общество

В Самаре в больнице Середавина будут бороться с пациентами-курильщиками

Курить в медучреждении запрещено, но нарушителей там все равно полно
Анастасия ФИЛАТОВА
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В больнице Середавина ужесточат контроль за курильщикамиВ больнице Середавина ужесточат контроль за курильщикамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В больнице имени В.Д. Середавина, которая находится на улице Ташкентской в Самаре, ужесточат контроль за курильщиками. Поводом для этого стали жалобы других пациентов и посетителей медицинского учреждения.

- На лестничной площадке 9 этажа пациенты устроили «место курения». Запах чувствуется даже на 8-ом этаже. Прошу принять меры, - написала в Твиттере сопредседатель регионального штаба ОНФ Катерина Гудзима.

На обращение общественницы отреагировали представители больницы Середавина. Они пояснили, что приказом главного врача курение в учреждении запрещено, но некоторые пациенты все равно нарушают правила. По их словам, в больнице ужесточили контроль за курильщиками: заведующим отделений и старшим сестрам дали указания выявлять всех нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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