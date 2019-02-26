Стало известно, что вход на матч «Локомотив» - «Крылья Советов» для самарских болельщиков будет платным

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-26T15:03:05+03:00

Приобрести билеты самарские болельщики смогут за 2 часа до начала матча в кассе столичного стадиона Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Билеты на игру 18 тура РПЛ между самарской и столичной командами, который пройдет 2 марта в Москве, для самарцев будут стоить 400 рублей

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Самарским болельщикам, которые в субботу, 2 марта, собираются в Москву на матч «Крылья Советов» - «Локомотив», придется заплатить за вход на гостевую трибуну. Стоимость билета составит 400 рублей.

- Купить билет можно будет в гостевой кассе стадиона «РЖД Арена» за два часа до начала матча. Пройти к ней можно со второй входной зоны восточной трибуны, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Игра начнется в 17:30 по самарскому времени. Отметим, что этот матч будет первым для самарской команды в весенней части РПЛ. Следующий матч «Крылья» проведут в Самаре 9 марта против «Енисея».

ИСТОЧНИК KP.RU