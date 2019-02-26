2019-02-26T15:03:05+03:00
Спорт

Стало известно, что вход на матч «Локомотив» - «Крылья Советов» для самарских болельщиков будет платным

Билеты на игру 18 тура РПЛ между самарской и столичной командами, который пройдет 2 марта в Москве, для самарцев будут стоить 400 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Приобрести билеты самарские болельщики смогут за 2 часа до начала матча в кассе столичного стадионаПриобрести билеты самарские болельщики смогут за 2 часа до начала матча в кассе столичного стадионаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Самарским болельщикам, которые в субботу, 2 марта, собираются в Москву на матч «Крылья Советов» - «Локомотив», придется заплатить за вход на гостевую трибуну. Стоимость билета составит 400 рублей.

- Купить билет можно будет в гостевой кассе стадиона «РЖД Арена» за два часа до начала матча. Пройти к ней можно со второй входной зоны восточной трибуны, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Игра начнется в 17:30 по самарскому времени. Отметим, что этот матч будет первым для самарской команды в весенней части РПЛ. Следующий матч «Крылья» проведут в Самаре 9 марта против «Енисея».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области водитель иномарки, спровоцировавший серьезное ДТП, отделался штрафом в 15 тысяч рублей
Вырубка деревьев на Пятой просеке в Самаре так и не стала уголовном делом
В Самаре силовики освободили "заложников" в драмтеатре
В Самарской области женщина с доской напала на машину скорой помощи
На расчистку дворов в Куйбышевском районе дополнительно вывели 16 единиц техники
На трассе под Самарой опрокинулась на крышу иномарка
Тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своих любимых фильмах
В Тольятти под колеса троллейбуса попал мужчина
В Самаре коммунальщики будут ремонтировать канализацию с помощью планшетов
Устал возить «карточников»: в Самаре водитель автобуса обматерил пенсионеров
В Самаре вооруженные налетчики в масках пытались забрать деньги из "Горилки"
Самарец несколько лет оскорблял представителей других рас в социальных сетях и попал под статью
В Самаре в больнице Середавина будут бороться с пациентами-курильщиками
В Самарской области в 2019 году посеют больше кукурузы, сои и рапса
На Фрунзенском мосту забетонировали еще один участок плиты проезжей части
В Тольятти обнаружен труп изрезанного ножом пенсионера, в убийстве подозревают его 83-летнюю жену
Самарскую губернскую думу покидает «единоросс» Валерий Троян
В Сызрани трое парней избили таксиста и отобрали у него "Ладу Гранту"
Пострадала закуска: в Самаре посетители устроили массовую драку в пивном магазине
Между Самарой и Оренбургом вновь начнут летать самолеты
В Самарской области мужчина выстрелил в глаз своему знакомому
В Октябрьске водитель «Приоры» сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку
Сеть быстрого мобильного интернета 4G выросла в Самарской области
Глава департамента образования Самары займет пост руководителя Счетной палаты региона
В Самаре на Свободе двое воришек украли аккумулятор из иномарки
ВХЛ назвала ЦСК ВВС открытием регулярного чемпионата