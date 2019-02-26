Самарец несколько лет оскорблял представителей других рас в социальных сетях и попал под статью

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-26T15:25:08+03:00

Александр Д. выкладывал гневные посты на своей личной странице, теперь его будут судить

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В Промышленный районный суд передали для рассмотрения уголовное дело, обвиняемым по которому проходит 32-летний Александр Д. Мужчине вменяют "Возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

- Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Его дело начнут рассматривать в марте. В случае доказательства вины Александру грозит до 5 лет лишения свободы либо серьезный штраф, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Как минимум с 2013 по 2017 год обвиняемый размещал на своей странице "Вконтакте" гневные посты в адрес темнокожих, а также народов Средней Азии и Кавказа. Многие из них были связаны с футбольной тематикой.

Практически каждое такое сообщение Александра сопровождалось нецензурной бранью. Эти действия, как посчитали правоохранители, нарушают статью Конституции, провозглашающую равенство прав и свобод человека вне зависимости от его расы и национальности.

ИСТОЧНИК KP.RU