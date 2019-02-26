2019-02-26T15:14:47+03:00
Происшествия

В Самаре вооруженные налетчики в масках пытались забрать деньги из "Горилки"

Преступники в итоге сбежали без добычи, сейчас на них завели уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас расследование уголовного дела продолжаетсяСейчас расследование уголовного дела продолжаетсяФото: Из личного архива
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Вечером 24 февраля, примерно в половине девятого, в магазин "Горилка" в доме на улице Ново-Вокзальной ворвались двое неизвестных. Настроены они были агрессивно и явно планировали поживиться.

- Лица преступников были спрятаны за масками с прорезями для глаз. Под угрозой пистолета они требовали у администратора отдать деньги и имущество магазина, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самары" собственный источник.

Довести свой план до конца у налетчиков не получилось. Испугавшись последствий они вынуждены были бежать без добычи. 25 февраля в связи со случившемся правоохранители приняли процессуальное решение - возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Сейчас злоумышленники находятся в розыске. По горячим следам их поймать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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