Устал возить «карточников»: в Самаре водитель автобуса обматерил пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-26T15:25:58+03:00

Водитель автобуса сначала не хотел пускать в салон пассажиров, а потом грозился высадить всех недовольных Фото: Архив "КП"

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Жители Самары пожаловались на неадекватного водителя, который работает на автобусном маршруте № 27. По словам горожан, он часто ругается с пассажирами и даже бросается на них.

- На днях пенсионеры, простояв 1,5 часа на остановке, не могли попасть в автобус № 27 — водитель обматерил их и назвал «долбанными карточниками». Он заявил, что ему надоели пенсионеры, а всех недовольных, что их оскорбляют, грозился высадить из автобуса, - написала в Твиттере одна из местных жительниц. Также женщина рассказала, что многие уже боятся этого водителя, потому что он кидается на них.

Ситуацию прокомментировали представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз». По их словам, водителя привлекли к ответственности. В отношении него приняли меры административного воздействия. В дальнейшем, если водитель продолжит некорректно вести себя, то его уволят из транспортной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU