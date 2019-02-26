В Самаре коммунальщики будут ремонтировать канализацию с помощью планшетов

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-26T15:57:41+03:00

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В Самаре создали электронную схему водоотведения города. Теперь всю информацию о состоянии сетей, их ремонте или о направлении движения стоков можно будет увидеть прямо на планшете.

- Сейчас в Самаре функционируют 1260 км канализационных труб, по которым стоки со всего города перекачиваются на очистные сооружения, а также более 47 тысяч канализационных колодцев. Сотрудники «РКС-Самара» в течение нескольких лет обошли все сети и внесли в специальную программу данные о них, - сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря всем этим наработкам теперь инженеры цеха эксплуатации канализации могут ремонтировать сети буквально с планшета. Они сразу видят на экране гаждета всю актуальную информацию о состоянии сетей и могут быстрее подготовиться и провести необходимый ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU