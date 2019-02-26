В Тольятти под колеса троллейбуса попал мужчина
Пешехода увезли в больницу с подозрением на перелом ребер
Фото: Патруль ТольяттиФото: vk.com
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Во вторник, 26 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием общественного транспорта и пешехода. Там на улице Революционной около остановки под колеса троллейбуса угодил мужчина.
- На место происшествия выезжали 4 пожарных и 1 единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В результате случившегося пешеход получил травмы. Как сообщает «Патруль Тольятти», его госпитализировали в больницу с подозрением на перелом ребер. В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU