Тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своих любимых фильмах

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-26T16:30:03+03:00

Кроме того, наставник «КС» рассказал об Инстаграме и о людях, которых он уважает Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По словам черногорского специалиста, ему нравится «Однажды в Америке» «Крестный отец» и «Пролетая над гнездом кукушки»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал про свои любимые фильмы.

- Не могу сказать, что у меня есть один любимый фильм, я смотрел много фильмов. «Крестный отец», «Однажды в Америке», не знаю, как называется по-русски, один из самых лучших, там Джек Николсон в психбольнице [«Пролетая над гнездом кукушки», - прим. ред. «КП-Самара»]. Вот он один из самых лучших, - сказал Божович в интервью YouTube-каналу DerbyTV.

Кроме того, наставник «КС» рассказал об Инстаграме и о людях, которых он уважает.

- У меня есть Инстраграм, но нет своих фотографий в нем, - сказал Миодраг Божович. - Есть фотография бывшего президента Югославии Тито. Вместе с Фиделем Кастро.

- Это ваши кумиры?

- Одни из. Че Гевара был тоже кумиром.

При этом Божович отметил, что не знал, что есть Инстаграм, который ведут от его имени с его фотографиями.

ИСТОЧНИК KP.RU