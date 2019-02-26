На трассе под Самарой опрокинулась на крышу иномарка

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-26T16:30:06+03:00

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал

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Днем во вторник, 26 февраля, на трассе Самара — Бугуруслан произошло серьезное ДТП. Там перевернулась иномарка.

- Авария произошла по направлению в Самару. Машина опрокинулась на крышу. Вроде бы никто не пострадал, - рассказали очевидцы в соцсетях.

Пока обстоятельства ДТП неизвестны. Все подробности случившегося должны установить полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU