2019-02-26T16:33:21+03:00
Общество

На расчистку дворов в Куйбышевском районе дополнительно вывели 16 единиц техники

В «Куйбышевском ПЖРТ» объяснили, что это – дополнительный десант, на этой неделе снег во дворах чистят до 27 машин
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Куйбышевском районе на уборку снега отправили дополнительный десант техникиВ Куйбышевском районе на уборку снега отправили дополнительный десант техники
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В Куйбышевском районе Самары управляющая компания «Куйбышевский ПЖРТ» удвоила усилия по расчистке заснеженных дворов. На масштабную уборку вышли дополнительно 16 погрузчиков, бобкатов, тракторов. Вместе с техникой отправляют и дополнительные бригады дворников, они перемещаются из двора во двор. Сначала снег расчищают фронтальные погрузчики, затем остатки убирают машины со щетками. В более сложных местах, узких проездах работают мини-погрузчики.

- Это делается после обильных снегопадов, чтобы качественно решить проблему уборки территорий. По данным Гидрометеоцентра в этом сезоне в Самаре выпало четыре годовых нормы снега. Аномальные погодные условия потребовали от управляющих компаний чрезвычайных мер реагирования. На этой неделе мы на 40% увеличили количество снегоуборочной техники, доведя её до 27 единиц. Сегодня самым проблемным для нас является Куйбышевский район. На его территории расположено много домов «ветхой» категории, - рассказал Евгений Пономарев, представитель собственника ООО «Куйбышевский ПЖРТ». – Здесь есть ряд проблем: низкая собираемость платежей, отсутствие муниципальных субсидий. Поэтому без привлечения дополнительных средств сложно обеспечить чистоту дворов. Подобные «десанты» снегоуборочной техники, или, другими словами, концентрация внимания на конкретных районах, в это непростое время становятся для нас приоритетом.

В ближайшее время такие же «снегоуборочные десанты» высадятся в Октябрьском и Советском районах Самары - на территориях, управляемых ООО УК «ЖКС» и УО «Коммунальник». Также УК просят жильцов на время уборки по возможности убирать личный транспорт с придомовой территории!

ИСТОЧНИК KP.RU

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