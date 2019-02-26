В Самаре силовики освободили "заложников" в драмтеатре

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-26T17:10:43+03:00

Все условные террористы были успешно нейтрализованы

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Во вторник, 26 февраля, в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького прошли антитеррористические учения. В них приняли участие сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, МВД и министерства здравоохранения региона.

- В рамках учений в драмтеатре был отработан порядок действий по освобождению условных заложников и нейтрализации преступников, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, учения прошли успешно. Все силовые структуры сработали слаженно и показали высокий уровень готовности к возможным ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU