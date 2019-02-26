2019-02-26T17:44:35+03:00
Общество

Вырубка деревьев на Пятой просеке в Самаре так и не стала уголовном делом

Самарцы подозревают, что так готовилась застройка участка
Кирилл КАРИМОВ
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Горожане продолжают зорко следить за тем, чтобы строитили не уничтожили лесополосуГорожане продолжают зорко следить за тем, чтобы строитили не уничтожили лесополосуФото: Twitter.com
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В спиле деревьев на Пятой просеке, которая произошла летом прошлого года, правоохранители не нашли состава преступления. Об этом в Твиттере сообщили инициативная группа местных жителей.

Сам отказ в возбуждении уголовного дела вызвал у горожан много вопросов, с которыми они поспешили обратиться к губернатору Дмитрию Азарову и депутату Госдумы Александру Хинштейну.

- Александр Евсеевич, вот так у нас работает полиция? Не удалось опросить сотрудника который в отпуске и ответ от администрации не поступил, отсюда вывод, что преступления не было и все ок? А сотни фото и видео свидетельств не в счет? Это как понимать?

Силовики заметили, что им не поступил ответ на запрос из районный администрации и получить ответы от сотрудника, который выдает разрешения на спил, в полиции не смогли.

Депутат Александ Хинштейн пообещал снова напрямую вмешаться в ситуацию у Озера Леснуха. Инициативная же группа граждан настроена не допустить незаконной застройки высотками этой рекреационной зоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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