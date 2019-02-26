2019-02-26T18:17:45+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель иномарки, спровоцировавший серьезное ДТП, отделался штрафом в 15 тысяч рублей

Пострадавшая девушка просила его не наказывать строго
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Японский внедорожник перевернулся от удараЯпонский внедорожник перевернулся от удараФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Сызрани суд вынес приговор в отношении водителя Mazda CX-5, который спровоцировал ДТП в пригороде 19 августа прошлого года. Мужчина заплатит штраф в 15 тысяч рублей.

Напомним, в тот летний день, на 886 километре трассы М-5 водитель Mazda CX-5 пошел на опасный обгон, врезавшись в Toyota Land Cruiser. Тяжелый внедорожник улетел в кювет и перевернулся. Не обошлось без пострадавших – девушка-пассажир из «крузака» получила перелом костей таза, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

Оказалось, что мужчина, сидевший за рулем Mazda привлекался к административной ответственности. Впрочем, что учел суд, он не только признал свою вину, но возместил потерпевшей моральный вред. В свою очередь девушка просила судью не наказывать строго виновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вырубка деревьев на Пятой просеке в Самаре так и не стала уголовном делом
В Самаре силовики освободили "заложников" в драмтеатре
В Самарской области женщина с доской напала на машину скорой помощи
На расчистку дворов в Куйбышевском районе дополнительно вывели 16 единиц техники
На трассе под Самарой опрокинулась на крышу иномарка
Тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своих любимых фильмах
В Тольятти под колеса троллейбуса попал мужчина
В Самаре коммунальщики будут ремонтировать канализацию с помощью планшетов
Устал возить «карточников»: в Самаре водитель автобуса обматерил пенсионеров
В Самаре вооруженные налетчики в масках пытались забрать деньги из "Горилки"
Самарец несколько лет оскорблял представителей других рас в социальных сетях и попал под статью
Стало известно, что вход на матч «Локомотив» - «Крылья Советов» для самарских болельщиков будет платным
В Самаре в больнице Середавина будут бороться с пациентами-курильщиками
В Самарской области в 2019 году посеют больше кукурузы, сои и рапса
На Фрунзенском мосту забетонировали еще один участок плиты проезжей части
В Тольятти обнаружен труп изрезанного ножом пенсионера, в убийстве подозревают его 83-летнюю жену
Самарскую губернскую думу покидает «единоросс» Валерий Троян
В Сызрани трое парней избили таксиста и отобрали у него "Ладу Гранту"
Пострадала закуска: в Самаре посетители устроили массовую драку в пивном магазине
Между Самарой и Оренбургом вновь начнут летать самолеты
В Самарской области мужчина выстрелил в глаз своему знакомому
В Октябрьске водитель «Приоры» сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку
Сеть быстрого мобильного интернета 4G выросла в Самарской области
Глава департамента образования Самары займет пост руководителя Счетной палаты региона
В Самаре на Свободе двое воришек украли аккумулятор из иномарки
ВХЛ назвала ЦСК ВВС открытием регулярного чемпионата