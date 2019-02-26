В Самарской области водитель иномарки, спровоцировавший серьезное ДТП, отделался штрафом в 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-26T18:17:45+03:00

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В Сызрани суд вынес приговор в отношении водителя Mazda CX-5, который спровоцировал ДТП в пригороде 19 августа прошлого года. Мужчина заплатит штраф в 15 тысяч рублей.

Напомним, в тот летний день, на 886 километре трассы М-5 водитель Mazda CX-5 пошел на опасный обгон, врезавшись в Toyota Land Cruiser. Тяжелый внедорожник улетел в кювет и перевернулся. Не обошлось без пострадавших – девушка-пассажир из «крузака» получила перелом костей таза, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

Оказалось, что мужчина, сидевший за рулем Mazda привлекался к административной ответственности. Впрочем, что учел суд, он не только признал свою вину, но возместил потерпевшей моральный вред. В свою очередь девушка просила судью не наказывать строго виновника.

ИСТОЧНИК KP.RU