Жигулевский «коллекционер» оружия получил срок и лишился арсенала, который собирал со времен СССР

СЕГОДНЯ 19:04 2019-02-26T19:04:17+03:00

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Житель Жигулевска стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Жигулевский городской суд.

Собрать свою «коллекцию» мужчина начал еще в 1990 году. Тогда за дачным массивом он, как установило следствие, нашел 166 патронов. Среди них был патроны к АК и пистолетные боеприпасы к пистолетам «Браунинг». Времена были неспокойные и мужчина все это добро припрятал на даче. Через 10 лет он получил от неустановленного лица два патрона калибра 7,62 мм. В 2009 году мужчина резко повысил свою «вооруженность», приобретя на «черном рынке» пистолет 22 калибра, а через год он разжился «Наганом» и стволом к пистолету «Браунинг».

Арсенал в 2018 году обнаружили и изъяли ФСБшники. Экспертиза установила, что пистолет, револьвер и патроны пригодны для стрельбы. Сам мужчина в хранении оружия вне закона признался. Он приговорен к году лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU