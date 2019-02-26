2019-02-26T19:39:42+03:00
Происшествия

На АВТОВАЗе в Тольятти встал конвейер из-за прорванной трубы

На линии окраски нет горячей воды
Кирилл КАРИМОВ
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На этой линии производят автомобили платформы B0На этой линии производят автомобили платформы B0Фото: Архив "КП"
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Во вторник, 26 февраля, в Тольятти был приостановлен конвейер по производству автомобилей B0. Причина этому – коммунальная авария в цехе по окраске кузовов. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу предприятия.

- Из-за разрыва трубы водоснабжения временно приостановлена работа некоторых подразделений АВТОВАЗа, - отметили на заводе.

Сейчас на месте аварии работают соответствующие службы предприятия и городские аварийные службы, устраняя последствия аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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